إعادة إجراءات محاكمة متهم على سجنه 10 سنوات بأحداث عنف عابدين.. السبت

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد غدا السبت الموافق 15 أغسطس 2026، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم صدر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عمرو طارق الصادر ضده حكما غيابيا بجلسة 23 فبراير 2017 بسجنه المشدد 10 سنوات، بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.