نائب: المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين نقلة نوعية لتيسير الإجراءات

أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين بوزارة الصناعة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة صناعية أكثر كفاءة ومرونة، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأوضح أبو النجا أن المنظومة ستسهم في توحيد وتيسير الخدمات والإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وسرعة إنهاء المعاملات، بما يخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، ويعزز قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحول الرقمي في قطاع الصناعة لا يمثل مجرد تطوير للخدمات، وإنما يعد أداة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات أمام المصنعين ينعكس بصورة مباشرة على سرعة الإنتاج وزيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو النجا ، أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإزالة أي معوقات بيروقراطية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.