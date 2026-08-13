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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتصالات: معرفة الأرقام المسجلة باسم المواطن ضرورة لتجنب المسؤوليات القانونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من شراء أو بيع خطوط المحمول عبر الإنترنت أو من خلال جهات غير معتمدة خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مؤكدًا أهمية التأكد من الأرقام المسجلة باسم كل مواطن، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال اكتشاف خطوط لا تخصه.

تحذير من بيع خطوط المحمول خارج الفروع

أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بيع خطوط الاتصالات عبر الإنترنت أو خارج الفروع الرسمية لشركات الاتصالات يمثل أمرًا يجب على المواطنين الحذر منه، مشددًا على ضرورة التعامل مع المنافذ الرسمية عند شراء أو تسجيل خطوط المحمول.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «من ماسبيرو» المذاع على قناة «الأولى»، أن الجهاز يحرص على حماية المواطنين من أي تبعات قانونية قد تنتج عن تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم.

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ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف خط مسجل باسمه دون علمه؟

أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي مواطن يكتشف وجود خطوط محمول مسجلة باسمه ولا يعلم عنها شيئًا، عليه التوجه إلى أحد فروع شركة الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عدم حيازته لهذه الخطوط.

وقال محمد إبراهيم: «أي مواطن يجد خطوط مسجلة باسمه ولا يعلم عنها شيء يتوجه إلى فرع شركة الاتصالات للتوقيع على استمارة عدم الحيازة ويحصل على نسخة من الاستمارة».

حق المواطن في معرفة الأرقام المسجلة باسمه

وشدد إبراهيم على أن من حق كل مواطن التوجه إلى فروع شركات الاتصالات للاطلاع على جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه لدى الشركة، بما يتيح له اكتشاف أي خطوط غير معلومة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف أن معرفة الأرقام المسجلة باسم المواطن تمثل خطوة مهمة لتجنب تحمل أي مسؤوليات أو التزامات مرتبطة بخطوط لا يستخدمها أو لا يعلم بوجودها.

شركات المحمول

«استمارة عدم الحيازة» تحمي المواطن من المسؤولية القانونية

ولفت المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن توقيع المواطن على استمارة عدم الحيازة يساهم في إخلاء مسؤوليته القانونية عن أي التزامات مرتبطة بالخط الذي لا يحوزه.

وأوضح أن المواطن يحصل على نسخة من الاستمارة بعد توقيعها، بما يثبت اتخاذه الإجراءات اللازمة لإثبات عدم حيازته للخط.

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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستقبل شكاوى المواطنين

وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بمشكلات تسجيل خطوط المحمول، خاصة في حال مواجهة أي عقبات أو مشكلات أثناء التعامل مع فروع شركات الاتصالات.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية فور اكتشاف أي أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وعدم التعامل مع جهات غير معتمدة في شراء أو تسجيل خطوط المحمول، حفاظًا على بياناتهم وتجنبًا لأي مسؤوليات قانونية مستقبلية.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاتصالات شركات الاتصالات

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