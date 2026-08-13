منتخب مصر يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت للناشئين

يخوض منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عامًا، اليوم الخميس، مباراة مهمة أمام نظيره الإيفواري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أبيدجان.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة السلة على يوتيوب.

وكان منتخب مصر قد تم تصنيفه في المركز السابع ضمن الفرق الثمانية المتأهلة، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالدور الأول، ليتأهل ليواجه كوت ديفوار "صاحب الأرض" في دور الثمانية.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا، هم: رامي مجدي، وبيجاد مصطفى، ومصطفى تامر، وحسين يوسف، وعمر إيهاب، وسيف حمد، ومحمد خالد، وبلال صهيب، وزين الدين أحمد، وأسعد فيدار، وأحمد أسامة، ومحمد غندور.

ويرأس بعثة منتخبي الناشئات والناشئين في أبيدجان أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.