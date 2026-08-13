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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الزهيري: تألق هيثم حسن مع منتخب مصر وراء انتقاله إلى سيلتيك الأسكتلندي

هيثم حسن
هيثم حسن
رباب الهواري

أشاد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، بصفقة انتقال الدولي المصري هيثم حسن، ولاعب ريال أوفييدو الإسباني، إلى سيلتيك الأسكتلندي بعقد يمتد لأربعة أعوام مقبلة، مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك بعد الحصول على التصريح الدولي.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن انتقال هيثم حسن ممكن يكون بوابة أو محطة للانضمام لأندية أخرى.

وتابع: «هيثم حسن من اللاعبين الجيدين وذوي الموهبة، ومن أول لمسة الجميع اتفق أنه لاعب ماهر ولديه مستقبل واعد، وانتقاله لسيلتيك ده ناتج من تألقه مع المنتخب في كأس العالم 2026».

هيثم حسن منتخب مصر اخبار الرياضة

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