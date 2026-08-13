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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي: 260 خط إنتاج لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز التصنيع المحلي

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط
الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط
كريم الخطيب

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب عدد من المعامل المعتمدة، وإمكانات تشغيل متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، بما يعزز قدرتها على دعم المشروعات القومية وتلبية احتياجات الدولة.

وأوضح "جمبلاط" أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك قدرات متقدمة في تصنيع المخابز الآلية ونصف الآلية، بما يدعم جهود تطوير منظومة الخبز، فضلًا عن توريد وتركيب طلمبات المياه والطلمبات الغاطسة لخدمة مشروعات البنية التحتية والمياه والري، إلى جانب تصنيع وتركيب المولدات الكهربائية لدعم مشروعات الطاقة وتنويع مصادرها.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستهدف الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية وتوجيهها لخدمة المشروعات القومية ذات الأولوية، مؤكدًا أن مجالات التعاون تمتد أيضًا إلى المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم منظومة الإمداد.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التوجه يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

تطوير عدد من المنظومات

ولفت جمبلاط إلى أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يشمل تطوير عدد من المنظومات، بالاستفادة من القدرات التصنيعية والهندسية لشركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع والتجهيز والصيانة، بما يستهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

كما أشار إلى التوسع في استخدام المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة العمليات داخل الشركات، بما في ذلك تطوير مراكز الاتصال، الأمر الذي يسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة 260 خط إنتاج المعامل المعتمدة إمكانات تشغيل متقدمة تركيب المولدات الكهربائية

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