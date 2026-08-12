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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإنتاج الحربي تشارك بمعرض الطاقة الشمسية والتخزين لايف مصر 2026

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركة شركاتها في معرض SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2026 ، والمقرر إقامته خلال الفترة من ١١- ١٢/ ٨/ ٢٠٢٦ من شهر أغسطس الجاري ، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية و الدولية في مجال عملها بما يسهم  في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.


وأوضح "جمبلاط" أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في معرض SOLAR&STORAGE LIVE  EGYPT 2026 تستهدف استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركات التابعة للوزارة من تقنيات وحلول في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز أطر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بما يدعم مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الاستفادة من المعرض كمنصة لتبادل الخبرات والتعرف على الفرص الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
تشارك بالمعرض العديد من شركات الإنتاج الحربي، من بينها الشركات العاملة في مجال إنتاج منتجات الطاقة والطاقة الشمسية، وهي [شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) ، بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)]، مشيرًا إلى أن الشركات ستقوم بعرض مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة من بينها: [محركات هيكلية (1/3 حصان – محرك قوة) – رول اب لمحركات دويتس FL511 –رول اب كراسي المحاور و الجلب لأغلب أنواع محركات السيارات -كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – مقاطع ألومنيوم– مكبوسات – رقائق ألومنيوم – لفات نحاس – ألواح طاقة شمسية – شاحن طاقة شمسية -كشافات إنارة – لمبات ليد مختلفة القدرات–ماكيت بطاريات- بروشورات للمنتجات].
ويأتي تنظيم معرض SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2026 في إطار كونه أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، حيث يجمع نخبة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في إنتاج وتوريد تقنيات وحلول الطاقة، بما يسهم في إتاحة منصة لاستعراض أحدث المنتجات والتكنولوجيات في مجالات توليد وتخزين ونقل وتوزيع الطاقة، وتؤكد وزارة الإنتاج الحربي اهتمامها بدعم التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة.


وتحرص وزارة الإنتاج الحربي على دعوة الشركات والمستثمرين والباحثين والمتخصصين والمبتكرين في مجالات الطاقة من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة جناح الإنتاج الحربي بالمعرض، والتعرف على ما تقدمه الشركات التابعة للوزارة من منتجات وحلول في مجال الطاقة الشمسية، بما يتيح فرصة للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون المشترك.

وزارة الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي الطاقة الشمسية الطاقة

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