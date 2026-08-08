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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يلتقي العاملين بالوزارة ويؤكد: زيادة معدلات الأداء العام الحالي كان ثمرة دعم الرئيس السيسي

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين، التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعاملين بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العاملون، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير والارتقاء بالأداء، وأن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية كان ثمرةً دعم الرئيس السيسى،    بالاضافة إلى الإخلاص  في العمل، والتعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يعكس وعي العاملين بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

تطوير منظومة العمل

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل تنفيذ خططها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمعدلات الإنتاج وتحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات.

الالتزام والانضباط المؤسسي

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن الالتزام والانضباط المؤسسي، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب الاستثمار المستمر في تنمية مهارات العاملين، تمثل جميعها ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات الوزارة، داعيًا إلى مضاعفة الجهد، والتحلي بروح المبادرة والابتكار، بما يسهم في تطوير أساليب العمل وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية في مجالي الإنتاج العسكري والمدني.

و استمع الوزير إلى آراء واستفسارات العاملين، ووجّه بسرعة دراسة المقترحات والأفكار التي تسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بمنظومة الأداء، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع العاملين يمثل أحد أهم أدوات التطوير المؤسسي، ويعزز ثقافة المشاركة الإيجابية في صناعة القرار وتحسين الأداء.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرصه على مواصلة تطوير منظومة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وترسيخ قيم الانضباط والعدالة والشفافية، مع التطبيق الحازم لمبدأ الثواب والعقاب، بما يكفل تحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين، ويُسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

ودعا الوزير جميع العاملين إلى مواصلة تقديم الرؤى والأفكار التطويرية، مؤكدًا أن كل مقترح بنّاء يحظى بالاهتمام والدراسة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، وتعظيم الاستفادة من الوقت والإمكانات المتاحة، وتوظيف الابتكار في تطوير الأداء، بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مسيرة التطوير داخل وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، وتعزز دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، والإسهام بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم الاقتصاد الوطني.

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