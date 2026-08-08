وزير الدولة للإنتاج الحربي : العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير والارتقاء بالأداء

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير والارتقاء بالأداء، وأن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية كان ثمرةً دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الإخلاص في العمل، والتعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يعكس وعي العاملين بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالعاملين بديوان عام الوزارة بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة ، بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين .

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العاملون، موضحا أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل تنفيذ خططها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمعدلات الإنتاج وتحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن الالتزام والانضباط المؤسسي، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب الاستثمار المستمر في تنمية مهارات العاملين، تمثل جميعها ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات الوزارة، داعيًا إلى مضاعفة الجهد، والتحلي بروح المبادرة والابتكار، بما يسهم في تطوير أساليب العمل وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية في مجالي الإنتاج العسكري والمدني.

كما استمع الوزير إلى آراء واستفسارات العاملين، موجّها بسرعة دراسة المقترحات والأفكار التي تسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بمنظومة الأداء، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع العاملين يمثل أحد أهم أدوات التطوير المؤسسي، ويعزز ثقافة المشاركة الإيجابية في صناعة القرار وتحسين الأداء.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرصه على مواصلة تطوير منظومة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وترسيخ قيم الانضباط والعدالة والشفافية، مع التطبيق الحازم لمبدأ الثواب والعقاب، بما يكفل تحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين، ويُسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

ودعا الوزير جميع العاملين إلى مواصلة تقديم الرؤى والأفكار التطويرية، مؤكدًا أن كل مقترح بنّاء يحظى بالاهتمام والدراسة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، وتعظيم الاستفادة من الوقت والإمكانات المتاحة، وتوظيف الابتكار في تطوير الأداء، بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مسيرة التطوير داخل وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، وتعزز دورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة، والإسهام بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم الاقتصاد الوطني.