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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط
الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط
أ ش أ

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ونقل التكنولوجيات التصنيعية المتطورة، والتوسع في التدريب المتخصص، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات الصناعة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، سير العملية البحثية بمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث استمع إلى عرض تقديمي حول موقف المشروعات البحثية والتطويرية وما تم إنجازه؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية الوطنية وتوظيفها في دعم الصناعة وتطوير القدرات التصنيعية.

وتضمن العرض استعراض أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في المشروعات البحثية والتطويرية، ومجالات الاستفادة من مخرجاتها في دعم وتطوير العملية التصنيعية، إلى جانب عرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمليات، فضلًا عن جهود التعاون مع الشركات التابعة والجامعات والمراكز البحثية.

كما تم استعراض الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة بالمركز، ومجالات توظيفها في تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تلبي احتياجات الصناعة، وتعزز الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية المتخصصة.

واطلع الوزير على ما تم إنجازه بعدد من المشروعات والتطبيقات البحثية بالمركز، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات مردود ملموس على العملية التصنيعية، وربط المشروعات البحثية باحتياجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

كما التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط عددًا من الباحثين والعاملين بالمركز، واستمع إلى مقترحاتهم في تطوير العملية البحثية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة محفزة للبحث والابتكار، وتنمية مهارات الباحثين من خلال التدريب والتأهيل والتعلم الذاتي، وتشجيعهم على تقديم أفكار وحلول تسهم في تطوير منظومة العمل.

وأكد "جمبلاط" أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، وأن الباحث يمثل محورًا رئيسيًا في دعم العملية البحثية ، مع أهمية تقديم قيمة مضافة ملموسة وتحديد أطر زمنية واضحة لمتابعة نتائج المشروعات والأبحاث الجاري تنفيذها.

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي التطورات التكنولوجية

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