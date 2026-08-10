كاف يعلن استضافة جنوب إفريقيا كأس السوبر الإفريقي وبطولات القارة المقبلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر موقعه الرسمي، استضافة مدينة تشواني في جنوب إفريقيا مباراة كأس السوبر الإفريقي بين ماميلودي صن داونز واتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان صن داونز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما حصد اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وكشف «كاف» عن الدول المستضيفة لعدد من بطولات المنتخبات خلال عامي 2026 و2027، حيث تستضيف غانا كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في فبراير ومارس 2027، بينما يحتضن المغرب كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة في أبريل ومايو من العام ذاته. كما تستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2027، والتي ستكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، فيما تقام كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2026 في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر، وتستضيف السنغال كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية في نوفمبر المقبل.

وفي سياق آخر، يدرس «كاف» إمكانية إطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات تحت 17 سنة بداية من العام المقبل، حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية، بهدف دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومنح اللاعبات الشابات فرصة تنافسية جديدة. كما أشار الاتحاد إلى إحراز تقدم في مشروع دوري الأمم الإفريقية المقترح، مع استمرار مناقشة آلية البطولة، باعتبارها جزءًا من استراتيجية تطوير كرة القدم الدولية وزيادة جاذبيتها وقيمتها التجارية للاتحادات الأعضاء.