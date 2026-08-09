مصر في التصنيف الأول بقرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا، اعتماد التصنيف العالمي لمنتخبات كرة الصالات، في قرعة النسخة المقبلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إجراؤها غدا الاثنين، والتي يستضيفها المغرب، خلال الفترة من 12 وحتى 21 أكتوبر المقبل.

وتشارك في البطولة منتخبات: الجزائر، أنجولا، مصر، ليبيا، المغرب، موزمبيق، تنزانيا وزامبيا.

وتبعا للتصنيف العالمي، يقع منتخب مصر في التصنيف الأول إلى جانب المنتخب المغربي، صاحب الأرض، والذي سيكون تلقائيا على رأس المجموعة الأولى، وهو ما يعني تواجد المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية.

ويتواجد منتخبا ليبيا وأنجولا في التصنيف الثاني، بينما يتواجد منتخبا موزمبيق وزامبيا في التصنيف الثالث، على أن يضم التصنيف الرابع منتخبي الجزائر وتنزانيا.