كاف يعلن مواعيد تمهيدي بطولات الأندية.. ومناقشة آلية تنفيذ دوري الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، المواعيد النهائية لمباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، للموسم الجديد 2026-2027.

وكشف «كاف» في بيان رسمي، أن مباريات الذهاب في الجولة التمهيدية الأولى من المسابقتين ستقام خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، على أن تقام مواجهات الإياب خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر.

مواجهات الأندية المصرية

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بيراميدز لفريق جورماهيا الكيني، بينما يلتقي الزمالك مع فريق آس بورت الجيبوتي.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يواجه زد فريق اتصالات جيبوتي في الدور التمهيدي، فيما جنبته القرعة خوض منافسات الدور التمهيدي.

كاف يناقش دوري الأمم الإفريقية

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجود تطورات بشأن مشروع دوري الأمم الإفريقية المقترح.

وقال «كاف» في بيانه: «نوقشت آلية البطولة داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الاتحاد الأوسع نطاقًا الرامية إلى خلق كرة قدم دولية أكثر جدوى وجاذبية تجارية للاتحادات الأعضاء».

دراسة إطلاق أمم إفريقيا للسيدات تحت 17 عامًا

كما كشف «كاف» عن دراسة جدوى إطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات تحت 17 عامًا، مع استهداف إقامة النسخة الأولى من البطولة العام المقبل، حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن البطولة المقترحة من شأنها تعزيز استثماراته في كرة القدم النسائية، إلى جانب توفير مسار تنافسي جديد ومهم للاعبات الشابات في مختلف أنحاء القارة.