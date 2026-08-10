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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد محمد صلاح ونونيز.. طرابزون سبور يستهدف ضم نجم الأرجنتين

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

يواصل نادي طرابزون سبور التركي تحركاته لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجح في حسم التعاقد مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في صفقة انتقال حر.

كان طرابزون سبور قد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع محمد صلاح بعقد يمتد لمدة موسمين، على أن يحصل النجم المصري، البالغ من العمر 34 عامًا، على راتب سنوي قدره 17 مليون يورو.

ولا تبدو إدارة النادي التركي مكتفية بصفقة صلاح، إذ تعمل على تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال السعودي، الذي تشير التقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى طرابزون سبور على سبيل الإعارة.

طرابزون يستهدف لياندرو باريديس

وحسب شبكة «61saat» التركية، تدرس إدارة طرابزون سبور إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الشبكة أن النادي التركي يعتزم اتخاذ خطوة مفاجئة لتدعيم خط وسطه، بعدما استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع باريديس، الذي سبق أن دخل ضمن اهتمامات طرابزون سبور في فترات سابقة.

يأتي تحرك النادي التركي لضم باريديس ضمن خطة الإدارة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في الموسم الجديد، بعد الصفقات البارزة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح يعرف باريديس

ويملك محمد صلاح معرفة سابقة بلياندرو باريديس، حيث واجه اللاعب الأرجنتيني خلال منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم الحالية، في المباراة التي جمعت منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني.

وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا، قبل أن يودع منتخب مصر منافسات البطولة.

وفي حال نجاح طرابزون سبور في حسم صفقة باريديس، سينضم لاعب الوسط الأرجنتيني إلى كتيبة تضم محمد صلاح، وسط تحركات قوية من النادي التركي لتكوين فريق قادر على المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل.

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