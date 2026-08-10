بعد اقترابه من الأهلي.. ماذا تقول أرقام محمود صلاح موهبة غزل المحلة؟

يواصل النادي الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات بحثًا عن المواهب الشابة ويبرز اسم محمود صلاح لاعب غزل المحلة مواليد 2007 ضمن الأسماء التي دخلت دائرة اهتمام القلعة الحمراء في ظل مفاوضات شهدت حالة من الشد والجذب بين الناديين خلال الفترة الأخيرة.

ولا تأتي أهمية محمود صلاح من الضجة التي صاحبت مفاوضات انتقاله فقط وإنما من الأرقام التي حققها اللاعب خلال مشاركته مع غزل المحلة في الدوري رغم حداثة سنه وهو ما جعله أحد الأسماء اللافتة داخل قطاع الناشئين بالنادي.

ومع وصول المفاوضات بين الأهلي وغزل المحلة إلى مراحل متقدمة ووجود مطالب مالية كبيرة من جانب النادي المحلاوي يبرز سؤال مهم: ماذا قدم محمود صلاح داخل الملعب حتى يحظى بهذا الاهتمام؟

23 مشاركة تكشف بداية مبشرة

محمود صلاح مواليد 2007 شارك مع فريق غزل المحلة في الدوري خلال الموسم المنقضي وخاض 23 مباراة.

ولم تكن مشاركاته جميعها كبديل إذ بدأ 14 مباراة ضمن التشكيل الأساسي وهو رقم يعكس حصوله على ثقة الجهاز الفني رغم صغر سنه مقارنة بالعديد من عناصر المنافسة في البطولة.

وخلال هذه المشاركات تمكن اللاعب من تسجيل 4 أهداف إلى جانب صناعة 3 أهداف لزملائه.

وبالتالي فإن محمود صلاح ساهم بصورة مباشرة في 7 أهداف خلال مشاركاته في الدوري سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

وقد لا تبدو الأرقام ضخمة عند مقارنتها بأرقام مهاجمين أصحاب معدلات تهديفية مرتفعة لكن وضعها في سياق عمر اللاعب ومشاركته مع فريق الشباب يجعلها أكثر دلالة على امتلاكه أدوات هجومية قابلة للتطور.

لاعب لا يتحرك في مركز واحد

أحد أبرز العوامل التي تمنح محمود صلاح قيمة فنية تتمثل في قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي فاللاعب يستطيع المشاركة تحت رأس الحربة كما يجيد التحرك كمهاجم متحرك إلى جانب قدرته على اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر.

هذه المرونة تمنح الجهاز الفني خيارات إضافية خاصة أن كرة القدم الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على اللاعبين القادرين على تغيير مراكزهم والتحرك بين الخطوط.

وجود لاعب يستطيع الانتقال من مركز صانع اللعب إلى الجناح أو التحول إلى مهاجم متحرك يسمح للمدرب بتغيير شكل الفريق خلال المباراة دون الحاجة بالضرورة إلى استبداله.

وهذه النقطة تحديدًا قد تكون من الأسباب التي جعلت اللاعب محل اهتمام من جانب الأهلي.

لماذا يريد الأهلي ضم محمود صلاح؟

اهتمام الأهلي باللاعب يأتي في إطار توجه النادي نحو الاستثمار في العناصر الشابة خصوصًا المواهب التي يمكن تطويرها مستقبلًا لتصبح جزءًا من الفريق الأول.

ومحمود صلاح يمتلك مجموعة من العوامل التي تجعله مناسبًا لهذا النوع من الاستثمارات؛ فهو لاعب صغير السن متعدد الاستخدامات ولديه تجربة مع فرق الشباب فضلًا عن مساهمته الهجومية بالأهداف والتمريرات الحاسمة.

لكن الصفقة لا تبدو بالنسبة للأهلي مجرد إضافة عددية إلى قطاع الناشئين خاصة مع دخول النادي في مفاوضات مباشرة مع غزل المحلة.

وبحسب تصريحات مسؤولي غزل المحلة فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا تتجاوز قيمته 20 مليون جنيه بينما حدد النادي المحلاوي مطالبه المالية عند 50 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب.

غزل المحلة يضع 50 مليون جنيه

من جانبه كشف شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة عن تفاصيل المفاوضات مؤكدًا وجود تواصل بين مسؤولي الأهلي وإدارة ناديه بشأن اللاعب.

وأوضح أن غزل المحلة حدد مطالبه المالية للتخلي عن محمود صلاح مشيرًا إلى أن النادي طلب الحصول على 50 مليون جنيه مقابل انتقال اللاعب.

وأكد الخشاب في الوقت نفسه أن إدارة غزل المحلة لا تمانع في بيع اللاعب للأهلي لكن وفق الشروط التي حددتها الإدارة.

وهنا أصبحت الصفقة أمام معادلة مالية صعبة خصوصًا في ظل الفارق بين طلبات غزل المحلة وما يبدو أن الأهلي مستعد لدفعه.

الأهلي يواجه سقفًا ماليًا

من جانبه تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل المفاوضات مشيرًا إلى أن الأهلي فوجئ بالمطالب المالية المرتفعة من جانب غزل المحلة.

وأوضح أن النادي الأهلي وضع سقفًا ماليًا للتعاقد مع اللاعب في الوقت الذي كان من الأفضل فيه بدء المفاوضات في وقت مبكر.

وتعكس هذه النقطة طبيعة المفاوضات فالأهلي يرى في اللاعب موهبة تستحق الاستثمار لكنه في الوقت نفسه لا يريد الدخول في صفقة بمقابل مالي مبالغ فيه خاصة أن اللاعب لا يزال في بداية مسيرته.

غزل المحلة يريد الاحتراف الخارجي

إدارة غزل المحلة لا تنظر إلى محمود صلاح باعتباره لاعبًا يمكن بيعه فقط وإنما ترى أن مستقبله قد يقوده إلى تجربة احترافية خارج مصر.

وأوضح شريف الخشاب أن هدف النادي في البداية كان الاحتفاظ باللاعب أو منحه فرصة للاحتراف الخارجي لكنه أكد عدم وجود مانع من انتقاله إلى الأهلي إذا تحققت الشروط المالية التي حددتها الإدارة.

وتكشف هذه التصريحات عن سبب ارتفاع المطالب المالية للنادي المحلاوي خصوصًا أن الإدارة ترى أن اللاعب يمتلك فرصة للنمو ورفع قيمته خلال الفترة المقبلة.

ماذا يميز محمود صلاح؟

بعيدًا عن المفاوضات والأرقام المالية يمتلك اللاعب مجموعة من المميزات التي تجعل الصفقة محل اهتمام.

أولًا: صغر السن.

كونه من مواليد 2007 يعني أن أمامه مساحة زمنية كبيرة للتطور واكتساب الخبرات.

ثانيًا: المرونة الهجومية.

قدرته على اللعب تحت رأس الحربة وفي مركز المهاجم المتحرك والجناحين تمنحه ميزة تكتيكية مهمة.

ثالثًا: المساهمة التهديفية.

تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 خلال 23 مشاركة يعكس قدرة على التأثير هجوميًا حتى وإن كانت العينة لا تزال محدودة للحكم النهائي على اللاعب.

رابعًا: الحصول على فرصة أساسية.

بدء 14 مباراة أساسيًا من أصل 23 مشاركة يشير إلى أنه لم يكن مجرد لاعب يعتمد عليه كبديل وإنما حصل على دور واضح مع فريقه.