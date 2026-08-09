عموتة يستفسر عن مفاوضات موهبة غزل المحلة.. والأهلي يكثف محاولاته

شهدت الساعات الأخيرة تحركًا جديدًا من جانب النادي الأهلي لحسم صفقة محمود صلاح موهبة غزل المحلة، في ظل رغبة القلعة الحمراء في تدعيم صفوف الفريق بأبرز المواهب خلال فترة الانتقالات الحالية.

واستفسر عموته عن تطورات المفاوضات الخاصة بضم محمود صلاح لاعب غزل المحلة، خاصة مع وجود اهتمام قوي من الأهلي بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويكثف مسؤولو الأهلي محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق نهائي مع غزل المحلة، في ظل تمسك النادي الأحمر بإتمام الصفقة، والعمل على حسم التفاصيل المالية والتعاقدية خلال الفترة القادمة.

وتأتي تحركات الأهلي ضمن سياسة النادي في دعم صفوفه بعناصر شابة ومميزة، استعدادًا للموسم الجديد، مع متابعة عدد من المواهب الصاعدة بالدوري المصري.