كل ما تريد معرفته عن برنامج الأهلي في إسبانيا وترتيبات مباراة برشلونة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، الذي يتضمن مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر.

ويخوض الأهلي خلال معسكره عددًا من التدريبات والمباريات الودية، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين، قبل مواجهة برشلونة المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في واحدة من أبرز مباريات إعداد الفريق الأحمر للموسم الجديد

كما يتضمن برنامج الأهلي مواجهة ودية أمام بادالونا الإسباني يوم 12 أغسطس، ضمن تحضيرات الفريق خلال معسكره في إسبانيا.

وتحظى مواجهة برشلونة باهتمام كبير داخل الأهلي، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال اللقاء في اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوى الفريق قبل بداية الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد، خاصة أن المباراة تمثل احتكاكًا قويًا أمام أحد أكبر أندية أوروبا.

وتتواصل الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة، وسط حالة من الترقب الجماهيري لمشاركة الأهلي في كأس خوان جامبر ومواجهة برشلونة على ملعبه في إسبانيا.