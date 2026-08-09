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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 في البنوك المصرية.. آخر تحديث للشراء والبيع

سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 في البنوك المصرية.. آخر تحديث للشراء والبيع
سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 في البنوك المصرية.. آخر تحديث للشراء والبيع
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، ارتفاعًا وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الدولار لحظة بلحظة، باعتباره أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في الأسواق المحلية والأنشطة التجارية المختلفة.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، كما سجل السعر نفسه في بنك مصر، وفق آخر تحديث معلن، في الوقت الذي تفاوتت فيه الأسعار بشكل طفيف بين عدد من البنوك الأخرى.

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سعر الدولار اليوم الأحد 9 أغسطس 2026 في البنوك المصرية

تواصل أسعار الدولار استقطاب اهتمام المتابعين بصورة يومية، لما لها من تأثير مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بالتجارة الخارجية أو حركة الاستيراد والتصدير أو تكلفة بعض السلع والخدمات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

وأظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، تسجيل الدولار المستويات الآتية في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل

وصل سعر الدولار في بنك فيصل إلى 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية تتحرك في نطاقات ضيقة والدولار يستقر مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية

لماذا يتغير سعر الدولار؟

يرى الخبراء أن تحركات الدولار الأمريكي ترتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بصورة مباشرة في قيمته أمام العملات العالمية، ويأتي في مقدمة هذه العوامل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

كما يلعب الميزان التجاري، وحجم الطلب على الدولار، والتطورات السياسية المفاجئة، دورًا محوريًا في تحديد قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى، وهو ما ينعكس على تحركات أسعار الصرف في الأسواق المختلفة، بما في ذلك السوق المصرية.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك؟

وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة، جاء أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، في حين تراوحت الأسعار في بقية البنوك بين 49.78 جنيه و49.82 جنيه للشراء، وبين 49.88 جنيه و49.92 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات المعلنة.

سعر الدولار اليوم

ويحرص المتعاملون في سوق الصرف على متابعة التحديثات المستمرة لأسعار الدولار في البنوك المصرية، نظرًا لتغيرها وفق آليات العرض والطلب والتحديثات الدورية التي تصدرها البنوك على مدار اليوم، وهو ما يجعل متابعة الأسعار المعلنة أمرًا مهمًا للراغبين في تنفيذ عمليات الشراء أو البيع أو التحويلات المالية.

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