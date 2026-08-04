بعد وفاة بسمة سمير .. الموت بسبب الخضة حقيقة أم خرافة ؟

أثارت وفاة الفتاة بسمة سمير بمحافظة المنوفية، عقب حالة من الفزع تزامنت مع الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، حالة واسعة من الحزن والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حول إمكانية أن يؤدي الخوف الشديد أو ما يعرف بـ"الخضة" من الزلزال، إلى توقف القلب والوفاة.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة أمل محمد، أخصائية القلب والأوعية الدموية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، حقيقة ما يحدث لعضلة القلب عند التعرض لخوف أو صدمة نفسية مفاجئة، موضحة الحالات التي قد يصبح فيها الأمر خطرًا على الحياة.

قالت الدكتورة أمل محمد إن مصطلح "الموت بالخضة" ليس تشخيصًا طبيًا، لكنه يعبر عن تأثير الخوف والانفعال الشديد على القلب والجهاز العصبي، مؤكدة أن التعرض لفزع مفاجئ قد يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من هرمونات التوتر، وعلى رأسها الأدرينالين، وهو ما يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل سريع.

وأضافت أن هذه التغيرات تكون آمنة في أغلب الأشخاص الأصحاء، لكنها قد تتحول إلى خطر حقيقي لدى من يعانون أمراض القلب أو اضطرابات كهرباء القلب أو ضعف عضلة القلب.