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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين ويوجه بإزالة مخالفات بناء وتعديات ويسلم عقد عمل لمواطن من ذوي الهمم

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.

واستهل المحافظ اللقاء بتسليم عقد عمل لـ يوسف أحمد نبيه من أبناء حي الوراق من ذوي الهمم للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة، في إطار اهتمام الدولة بتمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم، بما يعزز من مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن من قاطني شارع جسر النيل بقرية صيدا التابعة لمركز ومدينة أوسيم لتضرره من عدم إزالة أعمال بناء مخالفة بالشارع.
وعلى الفور وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وإزالة الأعمدة المخالفة وقص أشاير حديد التسليح لمنع استكمال الأعمال المخالفة مع تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعدي .

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين بقرية أبو غالب التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، بشأن قيام أحد المواطنين بالتعدي على شارع بعرض أربعة أمتار وضمه إلى مساحة منزله بالمخالفة للقانون.

ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال العقار المخالف، لعدم الالتزام بالترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة فضلًا عن التعدي على شارع قائم على الطبيعة بما يمثل اعتداءً على المنافع العامة ويعيق حركة المواطنين مع إزالة أسباب المخالفة وإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي.

وفي شكوى أخرى، استمع المحافظ إلى أحد المواطنين من شارع نصر الشوربجي بحي بولاق الدكرور يتضرر من أعمال بناء مخالفة بالعقار المجاور تسببت في حدوث شروخ وتصدعات بعقاره. 
وأوضح الشاكي أن حي بولاق الدكرور سبق أن عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أصدرت قرارًا بإزالته حتى سطح الأرض بعد استيفاء الإجراءات والتراخيص اللازمة.

ووجّه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتصحيح الصادرة بحق العقار المخالف مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين  والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من تنفيذ القرار.

محافظ الجيزة بحث الشكاوى والطلبات مديرية العمل بالجيزة

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