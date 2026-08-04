رئيس هيئة نظافة الجيزة يلتقي العاملين ويعلن عن اجتماعات دورية لمتابعة الأداء

عقد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، اجتماعًا موسعا مع العاملين بمختلف قطاعات الهيئة، في إطار تعزيز التواصل المباشر ودعم الحوار المشترك داخل بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء سيعقد بصورة دورية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، لمتابعة مستجدات العمل، والوقوف على التحديات التي تواجه العاملين، بما يسهم في سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.

واستمع اللواء محمد الضبيعي إلى آراء العاملين ومشكلاتهم بمختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبارها الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات الهيئة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المظهر الحضاري لمحافظة الجيزة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات، بما يواكب توجيهات محافظ الجيزة للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحقيق رضا المواطنين.