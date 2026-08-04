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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تعلن عن 1100 فرصة في مجالات الإنتاج والهندسة والتشغيل

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 1100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص، بما يعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل لائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وربط التدريب بالتشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الفرص الجديدة تشمل 500 فرصة لفني إنتاج، و500 فرصة لمساعد نساج، و60 فرصة للمهندسين "30 لحديثي التخرج و30 من ذوي الخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات"، بالإضافة إلى 40 فرصة لسائقي كلارك (Forklift Driver)، داعيًا الشباب الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على الإنفوجراف المرفق الذي يتضمن شروط التقديم، والمستندات المطلوبة، والمزايا الوظيفية، ومواعيد وأماكن التقديم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، اليوم بمقر الوزارة، ياسمين خميس، رئيس الشركة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجموعة، والتوسع في برامج التدريب المهني وفقًا لاحتياجات الصناعة، وربطها بفرص التشغيل المباشر داخل المصانع، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن ثمار التعاون تؤتي نتائجها من خلال تحويل بروتوكولات التعاون إلى فرص عمل فعلية وبرامج تدريب متخصصة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتسهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ومن جانبها، أعربت ياسمين خميس عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدة استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة للتوسع في توفير فرص العمل، والاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تنفذها الوزارة، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويوفر العمالة الماهرة والمدربة للمشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وزير العمل حسن رداد القطاع الخاص فرص عمل

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