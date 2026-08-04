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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. منتخب مصر للناشئات يحجز مقعدا فى ربع نهائي بطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد الفوز على منافسه الدانمارك بنتيجة 23-22 في لقاء الذي جمع المنتخبين بعد ضمانهما التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة العالم.

ونجح منتخب مصر في حسم صدارة المجموعة والدخول إلى الأدوار الإقصائية بأفضل دفعة معنوية ممكنة.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم 

وحجز منتخب مصر للناشئات رسميًا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، وذلك قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات الدور الرئيسي.

جاء تأهل المنتخب المصري رسميًا عقب فوزه المثير على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، بالتزامن مع فوز منتخب الدنمارك على فرنسا بنتيجة 21-19، ليضمن منتخبا مصر والدنمارك بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويعد هذا الإنجاز تاريخيًا لكرة اليد النسائية المصرية، بعدما واصل منتخب الشابات عروضه الاستثنائية وحقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، بدأت بالفوز على كرواتيا وصيفة أوروبا بنتيجة 27-24، ثم التغلب على فرنسا 29-24، قبل تحقيق انتصار تاريخي كاسح على فيجي 83-17، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل رقم قياسي جديد كأكبر عدد من الأهداف يحرزه منتخب في مباراة واحدة بتاريخ بطولات العالم، ثم الفوز الثمين على كوريا الجنوبية في افتتاح الدور الرئيسي.

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