أرقام قياسية تاريخية لمنتخب مصر للناشئات في بطولة العالم

واصل منتخب مصر للشابات لكرة اليد (مواليد 2008) صناعة التاريخ، وحجز رسميًا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، وذلك قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات الدور الرئيسي.

وجاء تأهل المنتخب المصري رسميًا عقب فوزه المثير على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، بالتزامن مع فوز منتخب الدنمارك على فرنسا بنتيجة 21-19، ليضمن منتخبا مصر والدنمارك بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ونجح منتخب مصر للناشئات في تحقق عدد من الأرقام المميزة خلال مشواره في الدور الرئيسي من بطولة العالم.

أرقام قياسية لمنتخب مصر للناشئات

وتعد الانتصارات الأربعة الأولى للناشئات حدث للمرة الأولى بجنب تصدر المنتخب المجموعة في الدور التمهيدي

و للمرة الأولى يسجل المنتخب الوطني 83 هدف في لقاء وحيد وهو ما حدث أمام فيجي بجانب تحقيق الفوز للمرة الأولى على فرنسا حيث سبقى والتقى المنتخبين في 2016 وفاوز الديوك بنتيجة 46-25

خاض منتخب مصر 4 مباريات حقق الفوز فيهم كلهم مسجلا 167 هدف من 232 تصويبة.

وتصدر سندس عبدالعظيم قائمة هدافي منتخب مصر بعدما سجلت 22 هدف من 25 تصويبه وثاني افضل المسجلين في لقاء واحد حيث سجلت 17هدف في لقاء فيجي.

فيما قدمت حارس مرمي منتخب مصر جيداء سلامه أداء مميز بتصديها الي 41 تصويبه من أصل 112 تصويبة.