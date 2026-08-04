قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة 15 مصريًا في حادث غرق مركب قبالة طبرق الليبية
الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 3,430 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية
حازم إمام: رحيل جون إدوارد قد يكون بسبب شركة الكرة.. وحسام الزناتي يملك مقومات النجاح
تخفيضات لمدة شهر.. التموين تطلق الأوكازيون الصيفي 2026
نتائج كارثية لمنتخب سيدات مصر.. غضب داخل اتحاد الكرة بعد توديع أمم أفريقيا
الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني
رسميا .. الزمالك يفسخ عقد أوشينج بالتراضي
مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم .. قفزة مفاجئة في سعر البطيخ والعنب يتراجع
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس
بين الحقيقة والشائعات.. من يحضر زفاف كريستيانو رونالدو؟ وهل يغيب ميسي عن الليلة المنتظرة؟
نعيم قاسم: ما أوقف العدوان الإسرائيلي بوحشيته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
ظهرت الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد علوم من العاملين بالحصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوق الـ40.. مبادرة العمل لدعم أصحاب الخبرات وتعزيز التوظيف على أساس الكفاءة

وزير العمل
وزير العمل

أطلقت وزارة العمل، مبادرة "فوق الـ40"، لدعم أصحاب الخبرات، وتعزيز ثقافة التوظيف القائمة على الكفاءة والمهارات، بعيدًا عن الاعتبارات المرتبطة بالعمر... وتستهدف المبادرة شريحة واسعة من أصحاب الخبرات الذين تجاوزوا سن الأربعين، والذين يمتلكون سجلًا مهنيًا حافلًا بالإنجازات، إلا أنهم يواجهون تحديات متزايدة في الحصول على فرص عمل، رغم ما يتمتعون به من خبرات عملية، والتزام، وقدرة على تحقيق نتائج فعالة داخل بيئات العمل.

وأكدت المبادرة أن الكفاءة تظل المعيار الحقيقي للتوظيف، وأن الاستفادة من الخبرات المتراكمة تمثل قيمة مضافة للشركات ومؤسسات الأعمال، التي يمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من توظيف كوادر تمتلك خبرة عملية وقدرة على تحمل المسؤولية.
ودعت المبادرة الراغبين في الحصول على فرص عمل من أصحاب الخبرات ممن تجاوزوا سن الأربعين إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/JcEo6jTMhg9h5Fka6
كما دعت الشركات وجهات التوظيف التي تؤمن بأن الكفاءة هي الأساس، وترغب في الانضمام إلى المبادرة وإتاحة فرص عمل لأصحاب الخبرات، إلى تسجيل بياناتها من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/xWauQpPVjbpchAVH6

وزارة العمل فوق الـ40 مبادرة فوق الـ40

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4-8-2026

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

حسام عبدالمجيد

بالقميص رقم 4.. لودوجوريتس يقدم حسام عبد المجيد رسميًا

محمد صلاح

خطوة أخيرة.. العقود على طاولة محمد صلاح وطرابزون ينتظر التوقيع

وائل جمعة

مدافع نيس الفرنسي يطلب مليون دولار راتب سنوي للموافقة على الانتقال إلى الأهلي

بالصور

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد
هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

مذاق يناسب السلطات والسندوتشات.. طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات
طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل.. مذاق كريمي يناسب السلطات والسندويتشات

بعد أول إصابة.. فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. لا علاج ولا لقاح

فيروس نادر
فيروس نادر
فيروس نادر

بالشراشيب.. هدى المفتى تثير الجدل بفستان لافت

هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها
هدى المفتى تثير الجدل باطلالتها

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد