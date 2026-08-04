فوق الـ40.. مبادرة العمل لدعم أصحاب الخبرات وتعزيز التوظيف على أساس الكفاءة

أطلقت وزارة العمل، مبادرة "فوق الـ40"، لدعم أصحاب الخبرات، وتعزيز ثقافة التوظيف القائمة على الكفاءة والمهارات، بعيدًا عن الاعتبارات المرتبطة بالعمر... وتستهدف المبادرة شريحة واسعة من أصحاب الخبرات الذين تجاوزوا سن الأربعين، والذين يمتلكون سجلًا مهنيًا حافلًا بالإنجازات، إلا أنهم يواجهون تحديات متزايدة في الحصول على فرص عمل، رغم ما يتمتعون به من خبرات عملية، والتزام، وقدرة على تحقيق نتائج فعالة داخل بيئات العمل.

وأكدت المبادرة أن الكفاءة تظل المعيار الحقيقي للتوظيف، وأن الاستفادة من الخبرات المتراكمة تمثل قيمة مضافة للشركات ومؤسسات الأعمال، التي يمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من توظيف كوادر تمتلك خبرة عملية وقدرة على تحمل المسؤولية.

ودعت المبادرة الراغبين في الحصول على فرص عمل من أصحاب الخبرات ممن تجاوزوا سن الأربعين إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي: https://forms.gle/JcEo6jTMhg9h5Fka6

كما دعت الشركات وجهات التوظيف التي تؤمن بأن الكفاءة هي الأساس، وترغب في الانضمام إلى المبادرة وإتاحة فرص عمل لأصحاب الخبرات، إلى تسجيل بياناتها من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/xWauQpPVjbpchAVH6