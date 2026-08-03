قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية : تسجيل 8 توابع لزلزال اليوم .. والوضع طبيعي
أزمة سبتة تتفاقم .. الاستخبارات الإسبانية : المغرب سمح بحدوث اختراق الحدود
ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 44 سفينة .. وتعطيل اثنتين في الحصار على إيران
البحوث الفلكية : زلزال اليوم بقوة 5.5 ريختر .. وقيادات الدولة تابعت الموقف فورًا
بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي
الخنوس على رادار البريميرليج .. وشتوتجارت يتمسك بنجمه بمقابل مالي ضخم
«نزلت أجري زي ما حصل من 34 سنة».. أحمد موسى يروي لحظة شعوره بالزلزال
غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه
قرار عاجل بحبس المتهمين في فيديو انتحال صفة قاضٍ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
فينيسيوس يطالب بـ20 مليون يورو ومزايا إضافية لتجديد عقده مع ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإعلان عن قائمة منتخب مصر للناشئين المشاركة في بطولة الأفروباسكت 2026

الإعلان عن قائمة منتخب مصر للناشئين المشاركة في بطولة الأفروباسكت 2026
الإعلان عن قائمة منتخب مصر للناشئين المشاركة في بطولة الأفروباسكت 2026
أ ش أ

 أعلن رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 18 عامًا، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2026، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، وذلك بعد تأهل الفراعنة إلى النهائيات.
وضمت قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا، هم: رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، حسين يوسف، عمر إيهاب، سيف حماد، محمد خالد، بلال صهيب، زين الدين أحمد، أسعد قيدار، أحمد أسامة ومحمد غندور.
ويدخل منتخب مصر منافسات البطولة بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على اللقب القاري، في ظل الاستعدادات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.
وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، من بينها منتخب مصر، الذي تأهل إلى النهائيات، بعدما حل وصيفًا في بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي أقيمت مؤخرًا على صالة ستاد القاهرة الدولي.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار "البلد المضيف"، تشاد، ونيجيريا.
وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المجموعات الثلاث، على أن يتأهل أفضل ثمانية منتخبات في دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، حيث سيتم تصنيف كل من الفرق التي تحتل صدارة كل مجموعة من المركز الأول إلى الثالث، والفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة من المركز الرابع إلى السادس، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المركز السابع إلى الثامن، وذلك بناءً على عدد الانتصارات وفارق الأهداف.
وبناءً على ذلك، تصبح مواجهات دور الثمانية في بطولة الأفروباسكت للناشئين على النحو التالي:
المركز الأول × المركز الثامن
المركز الثاني × المركز السابع
المركز الثالث × المركز السادس
المركز الرابع × المركز الخامس

رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 18 عامًا القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة الأفروباسكت 2026 تأهل الفراعنة إلى النهائيات قائمة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

ترشيحاتنا

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية

وائل السيد : حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف لمنع الازدواج بالبورصة

ارشيفية

البحوث الفلكية : نحتاج تعيينات جديدة .. ولدينا أحدث الأجهزة وأفضل العلماء في الشرق الأوسط

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة : لا تجعلوا السوشيال ميديا بديلاً عن السؤال والاطمئنان على الأحباب

بالصور

إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

رسميا .. قرار صيني يحظر تقنية مقابض الأبواب الخفية بدءا من 2027‏

مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

فيديو

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد