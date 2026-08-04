رئيسة بعثة منتخب الشابات: فخورة ببنات مصر.. وما يحدث في مونديال رومانيا إنجاز

أكدت عبير عقيل، رئيسة بعثة منتخب مصر للشابات لكرة اليد وعضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن ما حققه المنتخب في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا يعد إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، يعكس حجم العمل الكبير الذي بُذل مع هذا الجيل خلال السنوات الماضية.

وقالت: “أشعر بفخر وسعادة كبيرين بما تقدمه بنات مصر في بطولة العالم. ما يحدث في رومانيا ليس مجرد نتائج مميزة، بل هو ثمرة مشروع ناجح وخطة عمل وضعها الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الأستاذ خالد فتحي، الذي آمن بهذا الجيل منذ البداية ووفر له كل عناصر النجاح حتى أصبح اليوم بين أفضل منتخبات العالم.”

وأضافت: “التأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مصر جاء بعد مشوار استثنائي، بدأ بالفوز على كرواتيا وصيفة أوروبا، ثم التغلب على فرنسا، قبل تحقيق الانتصار التاريخي على فيجي بنتيجة 83-17 وتسجيل رقم قياسي عالمي، ثم الفوز المثير على كوريا الجنوبية في مباراة ستظل واحدة من أجمل مباريات البطولة بعدما أظهرت اللاعبات شخصية البطل والإصرار حتى الثواني الأخيرة.”

وأشادت رئيسة البعثة بالروح التي تميز المنتخب، قائلة: “أكثر ما أسعدني ليس الانتصارات فقط، وإنما الروح الرائعة التي تجمع اللاعبات. الجميع يعمل من أجل هدف واحد، ولا توجد نجمة واحدة داخل الفريق، بل مجموعة متكاملة تلعب بروح الأسرة الواحدة. هذه الروح هي سر ما وصل إليه المنتخب، وستكون مفتاح تحقيق المزيد من النجاحات.”

وتابعت: “كل لاعبة داخل هذا الفريق كان لها دور في هذا الإنجاز، سواء داخل الملعب أو خارجه، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي، الذين بذلوا جهدًا استثنائيًا منذ بداية الإعداد وحتى الوصول إلى هذا المستوى المشرف.”

ووجهت عبير عقيل الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الأستاذ خالد فتحي، مؤكدة أن المجلس لم يدخر جهدًا في دعم المنتخب وتوفير جميع احتياجاته، كما أثنت على الدور الكبير الذي يقوم به الكابتن الكبير مؤمن صفا، مدير المنتخبات الوطنية، في متابعة جميع المنتخبات وتوفير أفضل الأجواء لتحقيق النجاح.

كما تقدمت بالشكر إلى السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة للبعثة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الرياضة المصرية وصناعة أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “رسالتي إلى بطلات مصر أن ما حققتنه حتى الآن يدعو للفخر، لكن ما زالت أمامكن فرصة لمواصلة كتابة التاريخ. أثق تمامًا في قدراتكن، وأعلم أنكن ستقاتلن من أجل اسم مصر حتى آخر لحظة. كل المصريين فخورون بكن، ونتمنى أن تستمر رحلة الإنجاز وترفعن علم مصر عاليًا على منصات العالم. ألف مبروك يا بطلات… وتحيا مصر.”