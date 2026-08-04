بالتراضي.. تفاصيل جلسة في الزمالك أنهت عقد سيف الدين الجزيري

أعلن نادي الزمالك إنهاء التعاقد مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بالتراضي، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن جميع البنود المالية الخاصة بعقد اللاعب، لتنتهي مسيرته مع القلعة البيضاء بصورة ودية تعكس حالة من التفاهم والاحترام المتبادل.

شهدت الساعات الماضية جلسة جمعت سيف الدين الجزيري بمسؤولي نادي الزمالك، بحضور وكيل أعماله حازم فتوح، حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بإنهاء التعاقد.

وأسفرت المفاوضات عن اتفاق كامل حول التسويات المالية، دون وجود أي خلافات، ليتم إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي وودي.

حرص مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على توجيه الشكر للمهاجم التونسي، مشيدًا بما قدمه للفريق طوال فترة وجوده داخل النادي. وأكد المجلس أن إنهاء التعاقد تم بطريقة احترافية تعكس الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، مثمنًا الدور الذي لعبه وكيل اللاعب في الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع.

وأشار النادي إلى أن الجزيري سيظل أحد أبناء الزمالك، تقديرًا لما قدمه من جهود وإسهامات خلال السنوات الماضية، والتي شهدت تحقيق العديد من النجاحات والبطولات.

يترك سيف الدين الجزيري بصمة واضحة في تاريخ الزمالك، بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي، بفضل الأرقام التي حققها بقميص الفريق الأبيض.

وخاض المهاجم التونسي 185 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 48 هدفًا، إلى جانب صناعة 19 هدفًا آخر، ليؤكد دوره المؤثر في الخط الأمامي للفريق على مدار عدة مواسم.

ساهم الجزيري في تتويج الزمالك بسبعة ألقاب خلال فترة وجوده مع الفريق، كان أبرزها الفوز بثلاثة ألقاب للدوري المصري الممتاز، إلى جانب التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي، فضلًا عن بطولات محلية أخرى.

وبرحيل الجزيري، يسدل الزمالك الستار على واحدة من أبرز التجارب الاحترافية للاعب أجنبي داخل النادي، بعدما نجح في كتابة اسمه بين أبرز المهاجمين في تاريخ القلعة البيضاء، تاركًا إرثًا تهديفيًا وإنجازات ستظل حاضرة في ذاكرة جماهير الزمالك.



