بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان شقيق محمد هنيدي من مسجد الرضوان

يُشيَّع جثمان شقيق الفنان محمد هنيدي، اليوم الثلاثاء، عقب أداء صلاة الظهر، من مسجد الرضوان بمنطقة المهندسين، وذلك بحضور أفراد أسرته وعدد من المقربين والأصدقاء.

وطالبت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين الزملاء المصورين بعدم التوجه لتغطية جنازة شقيق الفنان محمد هنيدي، احترامًا لرغبة الأسرة وخصوصية اللحظات التي تمر بها.

وشددت الشعبة، في بيان لها، على ضرورة الامتناع عن تصوير مراسم تشييع الجثمان أو تغطية العزاء، مراعاةً للحالة الإنسانية للأسرة، خاصة أن الراحل ليس شخصية عامة.

وأكدت شعبة المصورين أن الحفاظ على خصوصية الأسر في مثل هذه الظروف يعد جزءًا من المسؤولية المهنية والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.

واختتمت الشعبة بيانها بتوجيه الشكر للزملاء على تفهمهم وتعاونهم، متمنية لأسرة الراحل الصبر والسلوان.

وفاة شقيق محمد هنيدي

رحل الشقيق الأكبر الفنان محمد هنيدي (هشام) عن عالمنا، الإثنين، بالتزامن مع العرض الخاص لفيلم الجواهرجي.