مباحثات فرنسية بريطانية في باريس لبحث أمن أوروبا

استضافت العاصمة الفرنسية باريس مباحثات فرنسية بريطانية في مجال الدفاع، تناولت آخر تطورات الأوضاع الأمنية في القارة الأوروبية، لا سيّما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

واستقبلت وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران، وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة في أوروبا.

وقالت الوزيرة الفرنسية، في تدوينة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الاثنين، إنها توجهت برفقة نظيرها البريطاني إلى المقر العملياتي للقوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا في مونت-فاليريان غربي باريس.

وأوضحت فوتران أنه بمبادرة فرنسية بريطانية، وبالتعاون مع الشركاء في «تحالف المتطوعين»، تسهم أعمال التخطيط الجارية في هذا المقر في وضع ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس التزاماً مشتركاً بخدمة أمن أوكرانيا والقارة الأوروبية.