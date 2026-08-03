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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

اصالة وشام الذهبي
اصالة وشام الذهبي
تقى الجيزاوي

أطلقت شركة الإنتاج الفني الخاصة بالدكتورة شام الذهبي أغنية جديدة لوالدتها اصالة نصري بعنوان "الأصالة"، لتعلن بذلك شام دخولها الرسمي لعالم الإنتاج الموسيقي.

الأغنية صُنعت بهوية سورية وبطاقات شبابية مبدعة، حيث جمعت شام فريقاً من المبدعين السوريين؛ فكتب الكلمات الشاعر أمجد جمعة، ووضع الألحان والتوزيع الموسيقي الفنان فؤاد جنيد، بينما تولى الرؤية الإخراجية للكليب المخرجان بيتر رمسيس وبيتر جورج.

وتدور الفكرة المحورية للأغنية حول مفهوم "الأصالة" كقيمة إنسانية ترتبط بالوفاء والعودة إلى الجذور، وليس فقط كاسم علم للنجمة أصالة. ويحمل الفيديو كليب طابعاً درامياً مؤثراً يروي قصة فتاة عاشت الحب في وطنها ثم تغربت، لتعود في النهاية إلى الشام وتجد عقداً محفوراً عليه كلمة "الأصالة"، في إشارة إلى أن البُعد والغربة لا يغيران القلوب الوفية. ويحمل هذا العمل خصوصية شديدة، حيث يتقاطع بشكل كبير مع التجربة الشخصية لشام الذهبي وفترة سفرها وغربتها بعيداً عن والدتها قبل أن تعود للاستقرار بجانبها، مؤكدة أنها من خلال هذا الإنتاج تفي بوعدها لوالدتها بأن تكون سنداً لها وشريكة في تخليد فنها الأصيل بلمسة وفاء شامية.  

شام الذهبي اصالة نصري أمجد جمعة

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اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

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