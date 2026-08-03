فاتورة الكهرباء .. الأسعار الجديدة ورابط الاستعلام وطرق السداد

تزايدت عمليات البحث خلال اليومين الماضيين عن فاتورة الكهرباء 2026 وأسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، بالتزامن مع تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يحرص المشتركون على معرفة قيمة الاستهلاك وفق الأسعار الجديدة، والاطلاع على سعر الكيلووات لكل شريحة، إلى جانب التعرف على طرق الاستعلام عن الفاتورة وسدادها إلكترونيًا، في ظل استمرار الدولة في تقديم الدعم لعدد من شرائح الاستهلاك المنزلي.

ما أسعار الكهرباء الجديدة 2026؟

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء جاء عقب مراجعات فنية ومالية واقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية ودعم خطط التوسع في مشروعات الطاقة.

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وأكدت الوزارة أن تطبيق التعريفة الجديدة لا يعني تحميل المواطنين التكلفة الكاملة لإنتاج الكهرباء، مشيرة إلى استمرار الدولة في تحمل جانب من الدعم الموجه لعدد كبير من شرائح الاستهلاك المنزلي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

لماذا تم تعديل أسعار الكهرباء؟

أشارت وزارة الكهرباء إلى أن قرار تعديل أسعار الكهرباء يأتي في إطار مواكبة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، إضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة قطاع الكهرباء وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين، مع توفير التمويل اللازم لتطوير الشبكة الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على كفاءة الخدمة واستمرار تنفيذ خطط التطوير، بما يواكب احتياجات قطاع الكهرباء خلال المرحلة الحالية.

تثبيت سعر الشريحة الأولى دون زيادة

قررت وزارة الكهرباء الإبقاء على سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، في إطار التخفيف عن محدودي الدخل، وتشمل هذه الشريحة الاستهلاك من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة.

ويستمر سعر الكيلووات في هذه الشريحة عند 68 قرشًا، لتظل الشريحة الأكثر حصولًا على الدعم ضمن شرائح الاستهلاك المنزلي.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد تطبيق التعريفة

أعلنت وزارة الكهرباء تفاصيل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي وفق التعريفة الجديدة، وجاءت على النحو الآتي:

الشريحة الأولى «من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة»: 68 قرشًا للكيلووات دون أي تغيير.

الشريحة الثانية «من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة»: 87.36 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة «من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة»: 1.064 جنيه بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة «من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة»: 1.736 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.

الشريحة الخامسة «من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة»: 2.184 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.

الشريحة السادسة «من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة»: 2.352 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه.

الشريحة السابعة «أكثر من 1000 كيلووات/ساعة»: 2.89 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.

كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء برقم العداد؟

أتاحت وزارة الكهرباء أكثر من وسيلة للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

إدخال رقم المشترك أو بيانات العداد.

الضغط على خيار «استعلام» لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

وتسهم هذه الخدمات الإلكترونية في تسهيل عملية الاستعلام عن الفواتير، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء.

ما طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا؟

وفرت وزارة الكهرباء عدة وسائل لسداد فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع احتياجات المشتركين، وتشمل الطرق الآتية:

السداد عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

استخدام تطبيق «الكهرباء معاك».

السداد عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل «فوري وأمان ومصاري وممكن وضامن».

الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.

السداد عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة.

وتأتي هذه الوسائل في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، بما يتيح للمشتركين الاستعلام عن الفواتير وسدادها بسهولة عبر أكثر من قناة، مع توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف المستخدمين.

فاتورة الكهرباء 2026 تواصل تصدر اهتمامات المواطنين

تستمر فاتورة الكهرباء 2026 في تصدر اهتمامات المواطنين، مع متابعة أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة وطرق الاستعلام والسداد الإلكتروني، خاصة في ظل حرص المشتركين على معرفة قيمة الاستهلاك وفق التعريفة الجديدة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستعلام والدفع، إلى جانب استمرار الدولة في دعم عدد من شرائح الاستهلاك المنزلي.