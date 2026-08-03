الأهلي يواجه بادالونا الإسباني 12 أغسطس خلال معسكر برشلونة

يخوض النادي الأهلي المصري مواجهة ودية أمام نادي بادالونا الإسباني يوم 12 أغسطس، ضمن برنامج معسكره الإعدادي المقام في مدينة برشلونة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وتأتي المباراة في إطار خطة الجهاز الفني لمنح اللاعبين احتكاكًا قويًا أمام أحد أعرق الأندية التاريخية في إقليم كتالونيا، قبل استكمال سلسلة المباريات الودية خلال المعسكر الإسباني.

ويُعد نادي بادالونا، الذي تأسس عام 1903، واحدًا من أقدم أندية كرة القدم في إسبانيا، حيث يمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 120 عامًا، وسبق له المنافسة في مختلف درجات الكرة الإسبانية، ويلعب مبارياته على ملعب استادي مونيسيبال دي بادالونا في المدينة الواقعة شمال برشلونة. ويستهدف النادي العودة إلى الدرجات الأعلى عبر مشروع رياضي طويل الأمد يعتمد على تطوير المواهب وتعزيز الاستدامة الرياضية والتجارية.

ويشهد النادي منذ عام 2024 مرحلة جديدة بعد انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال المصري أمير زهير جرانة، الذي يقود مشروعًا لتطوير النادي على المستويين الرياضي والاستثماري، مع التركيز على بناء منظومة حديثة تشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والبنية التجارية للنادي.

ومن المنتظر أن تمثل المباراة فرصة لجماهير كرة القدم في كتالونيا لمتابعة بطل إفريقيا التاريخي، كما تعكس توجه الأهلي نحو تعزيز حضوره الدولي من خلال إقامة معسكرات ومباريات ودية في أوروبا، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع حضوره الرياضي والتجاري على المستوى العالمي. كما يأتي المعسكر الإسباني في إطار تحضيرات الأهلي لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس، في حدث تاريخي سيكون الأول الذي يجمع النادي الكتالوني بفريق عربي وإفريقي في البطولة.

الجدير بالذكر أن بادالونا قهر نادي كورنيلا الذي يملكه ميسي كما أنه يشارك في دوري النجوم الذي يضم مواهب مقاطعة برشلونة والذي تخرج منه جيل اللاعبين الذي خاض كأس العالم سواءا من منتخب اسبانيا أو حتى معظم لاعبي منتخب الارجنتين