الونش يوجه رسالة لـ الجزيري بعد رحيله عن الزمالك

وجه محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك رسالة للاعب سيف الدين الجزيري بعد إنهاء التعاقد مع القلعة البيضاء بالتراضي.

وكتب الونش عبر ستوري انستجرام : “كنت خير مثال لرجولة والاحترام بالتوفيق ليك يا حبيبي في خطواتك القادمة”.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التوصل إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودي تماماً ، عقب الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالعقد، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل.

ونيابة عن جماهير الزمالك يتوجه مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير إلى سيف الدين الجزيري، على ما قدمه للنادي طوال فترة ارتدائه القميص الأبيض، حيث كان نموذجًا للاعب المحترف الملتزم والمخلص، ويتمني الزمالك وجماهيره التوفيق والنجاح للجزيري في محطته المقبلة، ومواصلة التألق في الملاعب.