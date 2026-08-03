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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الساعات القادمة حاسمة .. الأمم المتحدة : 10% من سكان غزة على حافة المجاعة

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة
القسم الخارجي

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يوم الاثنين أن 10% من السكان في قطاع غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة "المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي".

وحذر "أوتشا"، من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكداً أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشار إلى أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان قطاع غزة يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يومياً لتأمين وجبة واحدة أساسية.

وأرجع هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، بالإضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية.

وختم المكتب بيانه بالتحذير من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالباً بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.

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