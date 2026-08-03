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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث استحداث تخصص "إدارة العلاج الدوائي"

رئيس هيئة الدواء
رئيس هيئة الدواء
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع الأول للجنة العلمية العليا للبورد المصري لمجال الصيدلة، والمنعقد بمقر المجلس الصحي المصري، وذلك لمناقشة مقترح استحداث تخصص جديد ضمن برامج البورد المصري تحت مسمى "إدارة العلاج الدوائي".
شارك في الاجتماع الأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور أسامة بداري، رئيس اللجنة العلمية العليا للبورد المصري لمجال الصيدلة، والأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس لجنة الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري.


وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة الدواء المصرية والمجلس الصحي المصري وكافة الجهات ذات الصلة، بما يدعم تطوير برامج التأهيل والتخصص المهني للصيادلة، ويواكب احتياجات المنظومة الصحية المصرية، ويسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الصيدلية، وترسيخ مكانة مصر في مجال التعليم والتدريب الصحي المتخصص، تحقيقًا لرؤية الدولة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وبناء كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العلمية والمهنية.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة الإطار العام للبرنامج المقترح، وأهدافه، ومحاوره العلمية والتدريبية، وآليات تنفيذه، في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن إعداد برنامج تدريبي وطني قائم على الكفاءات المهنية، يركز على تعزيز دور الصيدلي في إدارة العلاج الدوائي، ومتابعة المرضى، وتحسين النتائج العلاجية، ودعم سلامة استخدام الدواء، من خلال مسار تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب العلمية والعملية والإدارية.

مراحل تدريبية متدرجة تشمل الدراسة النظرية


كما استعرض المشاركون التصور المقترح للبرنامج التدريبي، والذي يتضمن مراحل تدريبية متدرجة تشمل الدراسة النظرية، والتدريب الإكلينيكي، والتدريب على الأنظمة الصحية والإدارية، وصولًا إلى مشروع التخرج والتقييم النهائي، بما يضمن تأهيل صيادلة قادرين على تقديم خدمات إدارة العلاج الدوائي وفق أفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير التعليم والتدريب المهني التخصصي للصيادلة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية ببناء القدرات البشرية في القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد كوادر صيدلية مؤهلة تمتلك الكفاءات العلمية والعملية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الدوائية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للأدوية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

هيئة الدواء المصرية الصيدلة إدارة العلاج الدوائي المجلس الصحي المصري

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