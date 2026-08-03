فخور باختلافي | قصة عرفة أطول شاب مصري يواجه التنمر ويحلم بالعمل

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة، عرفة حسين أحد أطول الشباب في مصر، والذي يبلغ طوله مترين و20 سنتيمتراً، للحديث عن تفاصيل حياته اليومية والتحديات التي يواجهها.

“الاختلاف بصمة ربانية”

واستهل عمرو الليثي الفقرة قائلاً: "في كل شارع بنقابل ناس شكلهم عادي، لكن أحياناً بنلاقي حد مختلف. النهاردة معانا شاب مصري طوله مترين ونص. بيقول دايماً إن ربنا لما بيخلق اختلاف... بيخلق معاه رسالة".

وأضاف: "الاختلاف بصمة ربانية لو عرفنا نستغلها ونحولها لنعمة مش نقمة. من صغره وهو سامع تعليقات الناس.. اللي يضحك.. واللي يستغرب.. واللي يسأل. بس هو ما خلاش الكلام يكسره أو يحبطه أو يعطله. وقر يعيش بطريقته ويقول: أنا فخور باختلافي".

معاناة يومية وأحلام بسيطة

وحل عرفة ضيفاً على الاستوديو ليروي تفاصيل معاناته اليومية بسبب طوله. وقال إنه من محافظة المنيا ولم يستكمل تعليمه بسبب تعرضه للتنمر من زملائه بسبب طوله.

وأضاف: "عند سن 15 سنة طولت بالشكل ده. طولي مترين و20 سم. الطول ده كبدة وفي نفس الوقت بتتعرض لتنمر كتير ومواقف بتضايقني. الناس بتقولي يا ظرافة".

وكشف عن الصعوبات التي يواجهها: "متمني ألعب كرة سلة. ولا أعرف أركب المواصلات العامة. وبعمل سرير مخصوص عشان أعرف أنام. ومش بلاقي هدوم تناسبني بسبب الطول ولا الحذاء.. بلبس مقاس 50".

وأكد عرفة أن الطول وراثة من والده، قائلاً: "أنا ورثت الطول من والدي وميزة الطول هدية من عند ربنا".

حلم بالعمل والزواج

وخلال الحلقة تمنى عرفة أن يجد فرصة عمل مناسبة، قائلاً: "نفسي ألاقي فرصة شغل عشان أقدر أشتغل وأكسب رزقي وأساهم في جهاز أختي العروسة".

من جانبه تفاعل عمرو الليثي مع قصة عرفة، وأعلن أنه "سيتم إعداد فيديو وإرساله إلى القائمين على موسوعة الأرقام القياسية" لتوثيق حالته.

واختتم الليثي الفقرة بالتأكيد على أن قصة عرفة نموذج للرضا وتحويل الاختلاف إلى قوة، داعياً المجتمع لدعم الحالات الإنسانية بدلاً من التنمر عليها.