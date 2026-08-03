سقوط الشهداء مستمر .. غارة بمسيرة إسرائيلية تضرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين، باستشهاد مواطنان وإصابة آخرون، في قصف لقوات الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,375 شهيدا، و174,220 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,250، والإصابات إلى 4,110، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.