أحدث 5 سيارت suv قدمت في السوق المصري

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على احدث 5 سيارت ‏suv‏ قدمت في السوق المصري.

1- سيتروين C3 Aircross

تعتمد السيارة على محرك بنزين PureTech ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر تيربو يولد 110 حصان عند 5500 دورة/دقيقة، مع 205 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1500 دورة/دقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتبلغ السرعة القصوى 183 كم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.6 لتر لكل 100 كم، مع نظام دفع أمامي يركز على تحقيق التوازن بين الأداء والاقتصاد في الاستهلاك.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة بمبلغ مليون 80 الف جنيه .

2- رينو كارديان

تزود السيارة بمحرك بنزين 1.0 لتر تيربو ثلاثي الأسطوانات، بقوة 100 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 6 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في نحو 10.7 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 180 كم/س، مع متوسط استهلاك وقود يقارب 5.4 لتر/100 كم.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري: ‏

- الفئة الأولى بسعر 875,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 930,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 990,000 جنيه

3- رينو أوسترال ‏

تعتمد أوسترال على محرك بنزين 1.3 لتر تيربو رباعي الأسطوانات مدعوم بنظام Mild Hybrid 12V، بقوة 160 حصانا وعزم دوران 270 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT X-Tronic ونظام دفع أمامي.

وتصل السرعة القصوى إلى نحو 175 كم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.2 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 1,550,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 1,690,000 جنيه

‏- الفئة الثالثة بسعر 1,790,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 1,890,000 جنيه

4- جيلي EX5

تعمل السيارة بمحرك كهربائي يولد 218 حصانا مع 320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويستمد الطاقة من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بسعة تقارب 60.2 كيلوواط/ساعة، مع نظام دفع أمامي.

وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 6.9 ثانية، ويصل مدى القيادة إلى نحو 430 كم بالشحنة الواحدة وفق معيار WLTP، مع دعم الشحن السريع بالتيار المستمر.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 1,419,900 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 1,499,900 جنيه

‏- الفئة الثالثة بسعر 1,569,900 جنيه

5- BYD ATTO 8

تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة تصل إلى 245 حصان مع 350 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستخدم بطارية Blade Battery بسعة تقارب 71.8 كيلوواط/ساعة مع نظام دفع أمامي.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في حوالي 8.1 ثانية، بينما يصل مدى القيادة إلى نحو 530 كم بالشحنة الواحدة وفق معيار CLTC، مع دعم الشحن السريع الذي يتيح شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

أما عن سعر السيارة الرسمي داخل السوق المصري، فتاتي بفئة سعرية واحدة بسعر 2,849,900 جنيه.