ياسر عبد المقصود يقترح تدشين مجلس استشاري لخبرات المصريين بالخارج

أكد النائب ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن المصريين بالخارج يشكلون جزءاً أصيلاً ورئيساً من قوة الوطن الناعمة، وركيزة أساسية للدعم الاقتصادي والاستثماري للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة تحت عنوان "مجلسي النواب والشيوخ والمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج المقدم بالقاهرة، حيث أوضح أن أبرز التحديات التي تواجه أبناء الوطن في الخارج تكمن في أهمية بناء جسور تواصل مستمرة ومستدامة بين أبناء الجاليات في مختلف دول العالم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المصريين بالخارج قوة ناعمة وركيزة لدعم الاستثمار



وأطلق النائب ياسر عبد المقصود مقترحاً يقضي بتشكيل "مجلس استشاري موحد" يضم نخبة من الخبرات والكفاءات المصرية في جميع دول العالم، سواء في الدول العربية أو الأوربية أو باقي القارات، مشدداً على أنه لا يوجد أي فارق بين مصريي الداخل والخارج، فالجميع أبناء وطن واحد يجمعهم الانتماء.



وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ أن هذا المجلس الاستشاري المقترح سيضم قامات ونخبة من العلماء، والمثقفين، وذوي الخبرات المتخصصة، وسيكون قادراً على التواصل المباشر والسريع مع كافة أبناء الجاليات المصرية بالخارج ونقل رؤاهم واحتياجاتهم لصناع القرار.