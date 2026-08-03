ترامب : نجري محادثات مع إيران .. وهذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تُجري حاليا محادثات مع إيران، موضحا أن هذه الاتصالات جاءت بناءً على طلب من الجانب الإيراني، واصفًا إياها بأنها "الفرصة الأخيرة" أمام طهران للتوصل إلى اتفاق.

وخلال تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قال ترامب إن واشنطن تنتظر من إيران تقديم "وثيقة جيدة" يمكن البناء عليها، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأن الجانب الإيراني لم ينفِ وجودها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده لا تزال على خلاف مع إيران، لكنه أكد أن مسار التعامل مع هذا الملف "يسير بشكل جيد للغاية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المباحثات أو ما تم التوصل إليه حتى الآن.

وجاءت تصريحات ترامب على هامش توقيعه أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى دعم العائلات العسكرية، حيث تطرق خلال المناسبة إلى آخر تطورات الملف الإيراني، مؤكدًا استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق.