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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الفيفا في خطر .. ترامب يعتزم حماية إنفانتينو من العزل بسبب الغضب الأوروبي

ترامب وإنفانتينو
ترامب وإنفانتينو
القسم الخارجي

أفادت صحيفة تليجراف البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبذل "كل ما في وسعه" لإنقاذ جياني إنفانتينو من الإطاحة به من رئاسة الفيفا بسبب خطته لبيع حصص في كأس العالم.

ويواجه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة للاستقالة بعد انهيار خطته البالغة 15 مليار دولار لخصخصة الأصول التجارية للعبة لصالح المستثمرين يوم الجمعة.

وأشارت تقارير يوم الاثنين إلى أنه كان من المتوقع أن يجري إنفانتينو محادثات مع أعضاء في إدارة ترامب، مثل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في محاولة لتعزيز موقفه وقد نفى الفيفا ووزارة الخارجية الأمريكية هذه التقارير.

ومع ذلك، صرّح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، مقرّب من الرئيس وإنفانتينو، لصحيفة التلجراف بأن ترامب أصبح يكنّ تقديرًا كبيرًا لإنفانتينو بعد أن ساعد الولايات المتحدة في استضافة "أفضل كأس عالم على الإطلاق"، ويرغب في بقائه في منصبه. 

وقد غرقت البطولة في جدل واسع عندما أدلى ترامب باعتراف غير مسبوق بأنه طلب من إنفانتينو إلغاء إيقاف فولارين بالوجون عن مباراة الولايات المتحدة في دور الـ16 ضد بلجيكا.

قال المصدر: "لقد ساعدنا جياني كثيرًا في تنظيم أفضل كأس عالم على الإطلاق. الرئيس معجب به للغاية، وأنا متأكد من أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدته".

وأضاف: "لا أعتقد أن الرئيس سيغير رأيه فيه، فهو شخص مخلص. لقد كان جياني هو من ساهم في فوز الولايات المتحدة بكأس العالم، ونحن نقدر ذلك".

قبل الفضيحة، أفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي كان يرغب في أن يكون إنفانتينو الأمين العام للأمم المتحدة، وهي منظمة قال إنها لم تعد مناسبة للغرض الذي أُنشئت من أجله.

ترك إنفانتينو، الذي تولى منصبه عام 2016، انطباعًا قويًا خلال أول لقاء بينهما في أغسطس 2018، عندما أحضر معه بطاقات حمراء وصفراء، مازحًا بأنها "قد تكون مفيدة" لترامب في تعامله مع الصحافة.

زعمت صحيفة نيويورك بوست يوم الاثنين أن إنفانتينو حاول التواصل مع ترامب دون جدوى منذ انهيار خطته لبيع حقوق كأس العالم. 

وعندما سُئل ترامب يوم الجمعة عن بيع الفيفا، قال إنه لم يتحدث مع إنفانتينو بشأن ذلك.

قال باولو زامبولي، المبعوث الخاص للشراكات العالمية: "إن سجل جياني إنفانتينو لا يقتصر على حماية نادٍ مغلق لأغنى مؤسسات كرة القدم، بل يمتد ليشمل فتح اللعبة أمام المزيد من الدول والمجتمعات والأطفال.   

في غضون ذلك، يتصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جهود بناء تحالفات عالمية جديدة، بينما يضغط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أفريقيا وآسيا لمساعدته في الإطاحة بإنفانتينو.

وتفيد مصادر صحيفة "تليجراف سبورت" بأن الاتحاد الإنجليزي يلعب دورًا مؤثرًا في الجهود المبذولة خلف الكواليس لعزل إنفانتينو من رئاسة الفيفا بعد سحب دعمه له. 

وكان الاتحاد الإنجليزي يعتزم يوم الاثنين توجيه خطاب رسمي إلى إنفانتينو يسحب فيه تأييده له، وذلك على خلفية خطته الفاشلة لبيع حصص في كأس العالم، وهي خطوة شارك فيها أشخاص على صلة بترامب.

تضم القارتان 100 اتحاد رياضي، أي ما يقارب نصف إجمالي الاتحادات العالمية، ولم يطالب أي منها علنًا برحيل إنفانتينو، بل إن اتحادات المغرب وقطر وسريلانكا ولبنان قد أعلنت دعمها له.

ولم يعارض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطة بيع حصص كأس العالم، بل اكتفى بالإعلان عن نيته دراسة المقترح.

أما الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فقد عارض الخطة، لكنه لم ينضم إلى المطالبين برحيل رئيس الفيفا.

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