رئيس وزراء بريطانيا: إنفانتينو هو "الشخص الخطأ" لقيادة الفيفا ويجب أن يستقيل

دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم /الجمعة/ ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب خطته المثيرة للجدل الرامية إلى بيع حصة في كأس العالم.

وقال بيرنهام، في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا ستاندرد) البريطانية، إن إنفانتينو هو "الرجل الخطأ لقيادة المنظمة"، واصفًا مقترحه بأنه سيء للغاية، وذلك في ظل رد الفعل الدولي العنيف تجاه مقترحه ببيع حصص في كأس العالم.

وأعلنت الفيفا، الثلاثاء الماضي، عن خطة لتأسيس شركة تجارية جديدة باسم "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FIFA Forward Enterprise)، لبيع حصة أقلية غير مسيطرة لمستثمرين من القطاع الخاص. وتهدف الخطة لجمع مليارات الدولارات لدعم تطوير كرة القدم.

وأكدت الفيفا لاحقًا أن شركة "ثرايف إيترنال" – التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تم اختيارها لتقود مجموعة المستثمرين.

وقد قوبل هذا المخطط بالرفض من قبل الاتحادين الأوروبي والآسيوي، بالإضافة إلى الاتحاد الذي يمثل دول أمريكا الشمالية والوسطى، كما هددت الدول الأوروبية بمقاطعة مسابقات الفيفا إلى أن يتم إلغاء المشروع.