زلزال السويس .. حقيقة تنبؤ إشعارات جوجل لمستخدمي أندرويد

أكد الدكتور هشام العسكري ، أستاذ الاستشعارات عن بعد بجامعة بجامعة تشامبان الأمريكية، أن الإشعارات التي وصلت إلى بعض مستخدمي هواتف أندرويد بعد الهزة الأرضية الأخيرة لا تعني التنبؤ بالزلزال، موضحًا أن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى وسيلة قادرة على التنبؤ بالزلازل، كما استعرض دور الأقمار الصناعية في رصد النشاط الزلزالي وأهمية التحقق الميداني.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى عبر "زووم" في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللي حصل في الهواتف الأندرويد إنها رصدت هزة أرضية حصلت لأنها تابعة لجوجل، فأرسلت الإشعارات، والموضوع متاح من خلال جوجل، وده عبارة عن جهاز حساس داخل الموبايل لاستشعار هذا الأمر، والهواتف لم تتنبأ بالزلزال".

وأضاف: "التنبيه موجود لأنه تبع جوجل مش للتليفون نفسه، مثلًا الموضوع ده محصلش للأيفون لأنها مش تبع جوجل، والزلازل لا يمكن التنبؤ بيها، ولم يتوصل العلم حتى الآن لقدرة التنبؤ بالزلازل، والتنبؤ يعني القدرة على تحديد المكان والعمق والمقياس، وما حدث زلزال بسيط متوسط القوة وقع في خليج السويس والبحيرات المرة، والمنطقة دي كان فيها حزام لفترة طويلة، وهي عملية طبيعية بحتة".

وأوضح: "ممكن يكون البشر حسوا بهذا الزلزال لأن هناك عوامل تؤدي إلى الإحساس بالزلزال، منها طبيعة التربة نفسها، على عكس التربة الصخرية، ونوع التربة بيؤثر في الإحساس، وطبيعة المباني نفسها بتؤثر على الزلزال".

وتابع: "عن طريق بعض الأقمار الصناعية نقدر نحدد حسابات للمنطقة، وطبعًا التحقق الأرضي مطلوب للقياس الأرضي، وده أمر محمود، بس أنا ممكن أعمل عملية كاملة على مستوى الجمهورية وأرصد الأماكن اللي فيها أكثر حركة زلزالية، فالرصد ممكن يتم بطريقة بعض الأقمار الصناعية".