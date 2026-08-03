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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الذهب مستمر .. والخسارة تصل إلى 390 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر
تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر
رانيا أيمن

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، مقارنة بمستويات أمس الأحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5830.12 جنيه، مقابل 5880 جنيهًا أمس، ليفقد نحو 49.88 جنيه للجرام، وسط تراجع ملحوظ في مختلف الأعيرة.

وسجل عيار 24 نحو 6663 جنيهًا اليوم، مقابل 6720 جنيهًا أمس، متراجعًا بنحو 57 جنيهًا، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4997.25 جنيه، مقارنة بـ5040 جنيهًا، بخسارة نحو 42.75 جنيه للجرام.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3886.75 جنيه، مقابل 3920 جنيهًا أمس، منخفضًا بنحو 33.25 جنيه، 

أسعار الذهب في مصر اليوم

في حين هبطت أوقية الذهب إلى 207242.47 جنيه، مقابل 209015.36 جنيه، بخسارة بلغت نحو 1772.89 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 46641 جنيهًا، مقابل 47040 جنيهًا أمس، ليتراجع بنحو 399 جنيهًا، وسط استمرار تحركات أسعار الذهب بين الصعود والهبوط في السوق المحلية.

وبذلك تكون أكبر خسارة في أسعار الذهب اليوم من نصيب الجنيه الذهب، الذي فقد نحو 399 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، بينما خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 49.88 جنيه، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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