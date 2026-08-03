محافظ الجيزة للطلاب الأوائل : النجاح يبدأ بعد الثانوية .. واصنعوا فرصكم بأيديكم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رسائل ملهمة ومباشرة إلى أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وذلك خلال احتفالية تكريمهم المقامة بمسرح مدرسة السعيدية، مؤكدا أن التفوق الحقيقي لا يرتبط بمجموع درجات أو بكليات بعينها، بل ينطلق من مرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.

وجائت أبرز المحطات الرئيسية في كلمة محافظ الجيزة، حين استعاد الأنصاري تجربته الشخصية قبل 33 عاما، مشيرا إلى أنه لم يكن من أوائل الجمهورية بل كان من المتفوقين، واعتبر أن فرحة اليوم هي ثمرة جهد الطلاب وعائلاتهم.

كما دعا محافظ الجيزة، الطلاب للاستمتاع برحلة تفوقهم الحالية، ناصحا إياهم بضرورة الاستعداد لما هو قادم؛ إذ تتطلب المراحل القادمة جهدا أكبر وتحديات مختلفة لا تنتهي بمجرد دخول الكلية.

وكشف الأنصاري عن حلمه القديم في أن يصبح جراحا مصريا شهيرا، وهو ما دفعه للالتحاق بكلية الطب، حيث اتخذ عهدا على نفسه بالإصرار والتفوق في أي مجال يطأه.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الإصرار والعمل الجاد، محثا الشباب والطلاب على عدم انتظار الفرص بل خوض الطرق الصعبة وصناعتها بأنفسهم.

واختتم محافظ الجيزة، كلمته بتهنئة الطلاب والتأكيد على أن المستقبل يخبئ لهم المزيد من النجاحات.