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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عوض : صرفنا المعاشات المتأخرة لـ42 ألفًا و254 حالة بنسبة 92%

معاشات
معاشات
عادل نصار

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الهيئة نجحت في الانتهاء من صرف المعاشات المتأخرة لـ42 ألفًا و254 حالة من إجمالي 45 ألفًا و987 حالة كانت محصورة وقت عرض ملف المعاشات خلال جلسة الإحاطة بمجلس النواب، موضحًا أن نسبة الإنجاز بلغت 92%.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «إحنا الحقيقة لما عرضنا في جلسة الإحاطة في مجلس النواب، كنا حاصرين بالظبط يوم ما رحنا فيه كم حالة صرف معاشات متأخرة، كانوا 45,987 حالة، والحالات دي تم الانتهاء من صرف 42,254 حالة بنسبة 92%».

وأوضح أن عدد الحالات التي لم يُستكمل صرفها حتى الآن يبلغ 3 آلاف و733 حالة، لافتًا إلى أن 3 آلاف و8 حالات منها تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات من المواطنين حتى تكتمل بياناتهم ويتم صرف مستحقاتهم، بينما توجد 725 حالة بها بعض العوار في البيانات التاريخية.

وتابع: «ملف المعاشات بيبقى فيه بيانات بتاعة 35 سنة فاتت ورا، ففي بعض البيانات بتبقى مش مدققة، بعض المدد وبعض الأجور، ودي بتتطلب عمل يدوي وتفتيش، وينزل مفتش على الجهة وهكذا، وإن شاء الله بمجرد ما نستوفي بياناتهم هيتم الانتهاء منهم».

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن منظومة التحول الرقمي تُستخدم لإخطار أصحاب الشأن بالمستندات المطلوبة، موضحًا: «لما بنفرز الملف ونلاقي ناقص شهادة ميلاد أو قرار تعيين أو أي مستند تاني، بنعلم عليها على السيستم وبندوس على زرار، بتوصل رسالة على موبايل صاحب الشأن بنقول له: من فضلك راجع مكتب التأمينات ومعاك مستند كذا ومستند كذا، فالـ3,008 حالة هم عارفين كل واحد مطلوب منه حاجة».

وواصل، أن الحالات الـ725 التي تعاني من عوار في البيانات يجري التعامل معها من خلال مفتشي الهيئة الذين ينزلون إلى جهات العمل للتحقق من البيانات وتصحيحها بعدة طرق مختلفة، بما يضمن الانتهاء من جميع الحالات المتبقية.

اللواء جمال عوض القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات لميس الحديدي

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