محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية بمشروع إنشاء استاد النادي المصري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء استاد النادي المصري، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز تمهيدًا للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

رافق المحافظ خلال الجولة الاستاذ خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة ، والمهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي مديري المشروع ، ممثلي الشركة المنفذة.

انتهاء الأعمال الإنشائية بالكامل وتركيب كراسي المدرجات وزراعة النجيل الطبيعي

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمدرجات والمنحدرات والسلالم إلى جانب الانتهاء من تغطية المظلة، كما تابع أعمال زراعة النجيل الطبيعي بعد الانتهاء من تركيب شبكة الري الرئيسية واطمأن على معدلات نمو النجيل وفق المواصفات الفنية المعتمدة .

واطلع اللواء إبراهيم أبو ليمون على أعمال الانتهاء من تركيب كراسي المدرجات بالكامل واستكمال اللمسات الأخيرة لفندق اللاعبين وغرف اللاعبين والانتهاء من خزانات مياه الشرب والري والحريق بما يضمن جاهزية مختلف المرافق الخدمية داخل الاستاد.

كما تابع المحافظ موقف استيراد التجهيزات والمهمات الرياضية من المصنع الإيطالي، إلى جانب أعمال التيار الخفيف والانتهاء من إدخال جميع مهمات الكهرباء إلى محطة الكهرباء العمومية واستكمال أعمال التشطيبات الداخلية أسفل المدرجات.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد وتكثيف معدلات التنفيذ مع تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مؤكدًا أن مشروع استاد النادي المصري يعد أحد أهم المشروعات الرياضية التي تشهدها المحافظة ويعد إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية بما يليق بتاريخ النادي المصري وجماهيره.