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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة صيانة كوبري النصر العائم القديم

جهود مكثفة بهيئة قناة السويس لسرعة بدء أعمال صيانة كوبري النصر القديم
جهود مكثفة بهيئة قناة السويس لسرعة بدء أعمال صيانة كوبري النصر القديم
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة صيانة كوبري النصر العائم القديم، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي هيئة قناة السويس، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة

واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على انسيابية حركة الانتقال بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتقليل أي تأثير على حركة المواطنين والمركبات خلال فترة الأعمال

جهود مكثفة بهيئة قناة السويس لسرعة بدء أعمال صيانة كوبري النصر القديم

وخلال الاجتماع، تم التأكيد  على زيادة عدد المعديات العاملة بين بورسعيد وبورفؤاد لتلبية احتياجات المواطنين، مع تشغيل معدية بمنطقة الرسوة في حالات الطوارئ، بما يضمن استمرار حركة العبور بكفاءة وسرعة.


وتواصل هيئة قناة السويس جهودها المكثفة بقيادة الفريق أسامة ربيع  لسرعة بدء صيانة كوبري النصر القديم.

 كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة قناة السويس لضمان تنفيذ خطة الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تشغيل كوبري النصر العائم الجديد (2) بما يسهم في دعم منظومة النقل وتحقيق السيولة المرورية، مع توفير بدائل آمنة وفعالة للمواطنين طوال فترة تنفيذ أعمال الصيانة بالكوبري القديم.

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