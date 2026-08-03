رسميا.. القناة يضم محمد صادق من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

حسم نادي القناة تعاقده مع محمد صادق، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأنهت إدارة القناة جميع إجراءات ضم اللاعب، ليعود إلى صفوف النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، في إطار تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويشغل محمد صادق، صاحب الـ29 عامًا، مركز لاعب الوسط المدافع، وكان قد انضم إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2024 قادمًا من بيراميدز.

وخاض صادق 14 مباراة بقميص سيراميكا في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، بإجمالي 668 دقيقة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في منافسات الدوري.

ويُعد انتقاله إلى القناة بمثابة عودة إلى ناديه السابق، بعدما بدأ مشواره هناك قبل الانتقال إلى الإسماعيلي في صيف 2017، حيث قضى خمسة مواسم، ثم انضم إلى بيراميدز في 2022، قبل خوض تجربة إعارة مع مودرن، ومنها إلى سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد بعد غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.